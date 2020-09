Paura in montagna per un triestino e un monfalconese, straordinari per il Soccorso Alpino

Sono in corso le operazioni per recuperare uno dei due alpinisti, rispettivamente di Trieste e Monfalcone, rimasti bloccati sul Campanile delle Genziane, nel gruppo del monte Peralba, nella serata di ieri 13 settembre. La cordata, per cause ancora in corso di accertamento, ha dovuto fermarsi a circa un centinaio di metri dall'uscita della via Mazzilis-Frezza, una traccia di 450 metri di dislivello che possiede difficoltà stimate fino al VII grado inferiore. L'allarme è scattato verso le 19 ed è stato immediatamente inviato subito sul posto l'elisoccorso regionale, oltre ad una squadra di soccorritori via terra della stazione di Sappada del Soccorso Alpino e Speleologico.

Il tecnico di elisoccorso è riuscito ad agganciare il primo di cordata, tagliando la corda che lo legava e assicurandola nuovamente alla parete. Una volta agganciato e recuperato con una verricellata di cinquantacinque metri, l'alpinista è stato portato in salvo presso la base, allestita vicino alle Sorgenti del Piave. Per recuperare anche l'altro alpinista sono stati fatti cinque tentativi, tutti resi vani dalla parete soprastante, molto sporgente, che ha impedito infatti per circa quattro metri di distanza in orizzontale il recupero con il verricello.

Alle 21.15 circa cinque tecnici della stazione di Sappada hanno quindi raggiunto la cima del Secondo Campanile delle Genziane per capire le possibilità di raggiungere il secondo alpinista rimasto in parete. I tecnici, che sono in contatto con il secondo di cordata, in un primo momento hanno pensato di allestire un ancoraggio per calarsi a loro volta con le corde lungo la via. Una terza squadra e un altro soccorritore con un medico si erano recati rispettivamente alla base della parete e al Rifugio Calvi. Questa mattina l'elisoccorso si è alzato in volo per riprendere l'attività di soccorso.

La notizia è in aggiornamento