Fiamme divorano due roulotte in campeggio a Muggia, nell'incendio esplose due bombole

Due bombole di gas sono scoppiate questa mattina all'interno del campeggio in località San Bartolomeo (Muggia) a causa di un incendio che ha distrutto una roulotte e danneggiata un'altra. Fortunatamente non vi sono persone coinvolte nell'episodio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Trieste e di Capodistria, anche la Polizia Locale del comune rivierasco e i carabinieri. La notizia è in aggiornamento.