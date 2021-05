Nicolas Perossa vince il Campionato provinciale di scacchi u18

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

il Campionato Provinciale U18 di Scacchi di Trieste (14-16 maggio) organizzato dall’ASD Laboratorio Scacchi presso la palestra del Centro Sportivo Zarja, a Basovizza (TS) è stato vinto dal giovane triestino Nicolas Perossa, già Campione Italiano U10 nel 2018 ed ora Campione Provinciale U12 di Trieste. Il torneo ha visto la presenza di 28 ragazzi tra i 7 e i 18 anni, provenienti anche dalla provincia di Udine (ASD Palmascacchi, non concorrenti per il titolo). Enea Pozzato è così diventato Campione U16 per la Provincia di Trieste, mentre per le categorie U14, U10 e U8 hanno vinto rispettivamente Giovanni Klinn, Michael Coslovich e Manuel Perossa. Il torneo, che si è svolto su 5 turni a tempo pensato (90’+ 30” a mossa) era valido per la variazione di ELO Fide e per la qualificazione ai Campionati Nazionali Giovanili che si terranno a Salsomaggiore a fine Agosto (l’anno scorso sono stati annullati a causa dell’emergenza Covid). Si sono infatti qualificati Nicolas Perossa, Enea Pozzato, Riccardo Duranti, Federico Budai e Riccardo Budai, Alice Codaro e Giovanni Klinn. Il torneo è stato il primo evento ufficiale FSI organizzato dalla ASD Laboratorio Scacchi, affiliata anche a CONI e CSEN e nata a gennaio 2021, che vanta già 58 soci e 82 tesserati ed è al momento la prima in FVG per dimensioni. Laboratorio Scacchi si prefigge di divulgare il gioco degli scacchi in particolare tra i giovani, creando un ambiente socievole e propositivo adatto a praticare lo sport della mente. Oltre a seguire vari corsi di scacchi per bambini, ragazzi e adulti con istruttori qualificati, è partner FVG per il progetto Scacchi Metafora Educativa che mira a combattere la povertà educativa portando gli scacchi nelle scuole e collabora con diverse ASD triestine per l’organizzazione di centri estivi e attività didattiche, ludiche e sportive destinate a famiglie, ragazzi e anziani.