Pronto il restyling del campo di basket di Servola: intervento da 80 milioni

Il campo di basket di Servola è pronto a rinascere grazie agli 80 mila euro stanziati dal Comune con l'ultima variazione di bilancio. La somma consentirà di recuperare e rifare con un manto sintetico la superficie del campo gestito dall’ASD Servolana nell’area dell’ex cinema di Servola.

La conferma è stata data oggi nel corso di una conferenza stampa, svoltasi sul posto, alla quale sono intervenuti gli assessori comunali alla Valorizzazione immobiliare Lorenzo Giorgi, ai Lavori pubblici Elisa Lodi e allo Sport Giorgio Rossi, il presidente della VII Circoscrizione Stefano Bernobich e il dirigente responsabile dell’ASD Servolana Basket Stefano Ciriello, presenti anche rappresentanti del sodalizio e abitanti del rione.

Progetti europei e ulteriori interventi



Ricordando come due anni fa l’Amministrazione comunale è riuscita a rimettere a posto e a far riaprire l’ex cinema- teatro di Servola e gli annessi spazi nel cuore del rione, affidandoli in concessione alla Servolana, l’assessore Lorenzo Giorgi ha “ribadito l’impegno costante di questa Amministrazione per questo rione”, confermando che “a breve con il sindaco Dipiazza sarà presentato un progetto europeo per Servola e che prevede investimenti per alcuni milioni di euro”. Ringraziando la Servolana per la pazienza e prevedendo la conclusione dei lavori nella prossima primavera, l’assessore Lodi ha colto l’occasione per evidenziare anche alcuni altri interventi previsti per Servola come ad esempio “l’intervento che sarà avviato in via Zara, con la sostituzione di tutta la pavimentazione in “cubetti”, dopo gli interventi AcegasAps ai sottoservizi, nonché altri interventi di manutenzione, anche a livello d’illuminazione, con ulteriori 50 nuovi corpi illuminanti”.

"Attenzione alle periferie"

“Massima attenzione alle periferie e in particolare in questo caso al rione di Servola” è stata ribadita dall’assessore allo Sport Giorgio Rossi. “Questo è un intervento non solo di carattere sportivo ma anche sociale. Un intervento atteso da molto tempo che consentirà di realizzare una nuova adeguata pavimentazione di nuova generazione, per dare vitalità e ancora più centralità a questi preziosi e valorizzati spazi di questo storico e popolare rione”.



Ringraziamenti all’Amministrazione sono stati espressi da Stefano Ciriello per la Servolana. Il presidente della Circoscrizione Stefano Bernobich ha a sua volta ringraziato la giunta comunale per l’attenzione data alla Servolana e a Servola, per quello che è il centro di tante attività, come ad esempio lo yoga, la danza, il mercatino delle pulci, il teatro. “Questo sarà sempre più un punto di riferimento per il rione”.