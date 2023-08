"Non hanno portato via niente", ex campo carri attende ancora la pulizia

"Ci hanno preso per i fondelli, non hanno portato via niente". La segnalazione si riferisce all'area di campo carri, nell'ex area militare vicina all'abitato di Banne dove nelle scorse settimane era stata incastrata una donna, di origini serbe, intenta a scaricare abusivamente materiale proveniente da lavori di ristrutturazione edile. La notizia era rimbalzata grazie ad una comunicazione della polizia locale del Comune di Trieste, dopo un'indagine portata avanti proprio per porre fine all'azione sconsiderata che aveva trasformato la zona in una discarica a cielo aperto. Una volta fermata, alla donna era stato intimato di ripulire l'area entro 15 giorni, pena l'aggravamento della posizione personale.

La segnalazione

Tuttavia, secondo una segnalazione video giunta in redazione, ad oggi nessuno ha portato via niente e i rifiuti insistono sull'area. "Avevamo letto con soddisfazione - si legge - che la responsabile dell'abbandono dei rifiuti era stata assicurata alla giustizia (multata), ma di fatto la situazione è immutata: nessuno ha provveduto ad asportare i suddetti rifiuti". La protagonista dell'abbandono di rifiuti era stata individuata anche grazie al posizionamento di alcune fototrappole. Nel comunicato della polizia locale si leggeva che nel caso in cui la donna non avesse pulito tutto entro 15 giorni, "il Comune emetterà una ordinanza di pulizia alla quale seguirà, in caso di ulteriore inosservanza, una denuncia".