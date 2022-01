Lavori Canal Grande, il ponte sulle rive è in gravi condizioni e va sostituito

I due ponti del canal Grande sono in condizioni pessime e vanno sostituiti. A dirlo è stato il sindaco Roberto Dipiazza in occasione di un sopralluogo effettuato nella mattinata di oggi. Ad accompagnare il primo cittadino c'era l'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi. Il problema più grande è rappresentato dal dover assicurare lo scorrimento della viabilità durante lo svolgimento dei lavori. L'avvio del progetto preliminare, così Dipiazza, necessita della sostituzione dei ponti. La sola manutenzione, infatti, "non sarebbe sufficiente". Il progetto definitivo dovrebbe arrivare a breve.