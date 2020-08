Nobel per la pace, a Trieste si rilancia la candidatura del gruppo Franco Basaglia

Si accendono nuovamente i riflettori sul progetto della candidatura al premio nobel per la pace per il gruppo Franco Basaglia nato nel 2018, formalizzatosi nel 2019. Nel corso delle commemorazioni per il 75° anniversario dell’apocalisse di Hiroshima e Nagasaki, proprio nel giardino del Teatro Franco e Franca Basaglia – Ex Ospedale Psichiatrico di Trieste, Gianni Peteani ha presentato le motivazioni per la Candidatura dell’International Community Panel Franco Basaglia al Premio Nobel per la Pace. Un progetto che coinvolge diverse associazioni tra le quali vengono ricordate la Scuola Internazionale “Franca e Franco Basaglia”, l’ASUITS, la Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia (CoPerSaMM) e la Fondazione Basaglia. La notizia è stata riportata dal Blog di Barone Marco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.