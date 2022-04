Cane investito in via Ottaviano Augusto, morto sul colpo

Terribile pomeriggio per il padrone del cane che nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, è stato investito in via Ottaviano Augusto, vicino alla piscina. Ancora non è noto se ad aver causato la morte dell'animale sia stata un'auto o un camion. "Il proprietario piangeva, era distrutto. Ero in lacrime anche io" si legge in un post pubblicato da un testimone. "Quel cane è stato investito da qualcuno - si legge ancora - e quel qualcuno è scappato". Sul posto la Polizia Locale.