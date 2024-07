Cane robot in via Filzi: il VIDEO

TRIESTE - Un uomo porta a spasso per la città un cane robot: l'avvistamento è avvenuto lo scorso giovedì 11 luglio, quando è stato girato questo video inviatoci da una lettrice. Un esemplare simile di questo animale robotico era stato presentato a Trieste qualche mese fa in occasione del Selecting Italy. Si trattava di Spot, un robot in grado di lavorare ininterrottamente per 24 ore anche in situazioni di alto rischio, come catastrofi naturali, ad esempio per rintracciare persone disperse. Quello immortalato nel video è un modello ben differente, di cui non si conosce l'utilità nella fattispecie. Si tratta di un avvistamento insolito perché il prodotto non è sicuramente di uso comune ma i cani robot, a oggi, sono comodamente acquistabili su Internet per qualche migliaio di euro.