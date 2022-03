A passeggio con i cani senza guinzaglio e sacchetto: 600 euro di multa per un muggesano

Lasciava liberi i suoi cani di girovagare senza guinzaglio in pieno centro, in piazza Marconi, e di fare i propri bisogni. Senza preoccuparsi di raccogliere le deiezioni dei suoi due animali. Il comportamento dell'uomo, un cittadino di muggia, non è passato inosservato: questa mattina è stato multato dalla Polizia Locale per un totale di 600 euro. L'uomo era stato infatti ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del Comune, mentre sul fronte delle deiezioni la situazione di sporcizia era già stata segnalata più volte dalle persone. Nel dettaglio è stato applicato l'art. 21 c. 1 del regolamento comunale per la tutela e il benessere degli Animali (cani senza guinzaglio per 4 volte) e l'art. 27 c. 1 del medesimo regolamento per la mancata raccolta delle deiezioni canine (due verbali), ognuno di 100 € per un totale di 600 € riferiti a giornate distinte e che riguardano un cittadino muggesano con due cani di taglia medio-grande.

Già da qualche tempo, a seguito dei ripetuti episodi di mancata raccolta delle deiezioni, il sindaco Paolo Polidori aveva chiesto di implementare i controlli relativi alla visione delle telecamere sui comportamenti di scarsa educazione civica, rilevati in diverse occasioni soprattutto nel centro storico. “Io stesso, ogni mattina, ricevevo le informazioni sull’incivile comportamento del padrone dei cani, e le trasmettevo alla Polizia Locale: dopo la visione di una serie di filmati, finalmente c’è stata l’identificazione; il regolamento comunale già c’era, ma era ora di applicarlo, sia sul fronte delle deiezioni sia su quello dell’obbligo del guinzaglio - spiega Polidori -; queste sanzioni sono solo l’inizio, continueremo a monitorare le situazioni, con controlli nel centro ma non solo, e con diverse tecnologie, a beneficio della pulizia della città e della vivibilità del territorio per i muggesani e per i turisti. Inoltre - anticipa - l’intento è di inasprire ulteriormente le sanzioni, mettendo mano al regolamento attuale”.