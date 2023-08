Morsa da un cane in piazza Foraggi, donna al pronto soccorso

Una donna è stata morsa al volto da un cane ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi 5 agosto nella zona di piazza Foraggi. Sul posto sono intervenuti i sanitari che l'hanno trasportata, non in pericolo di vita, al nosocomio triestino. Secondo quanto si apprende, il cane sarebbe di proprietà della donna.