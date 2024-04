Canottaggio, un "Fiume rosa" per la salute femminile: in città 170 atlete da tutta Italia

TRIESTE - Una manifestazione sportiva nella Giornata nazionale per la salute della donna, che porterà a Trieste 170 atlete da 36 città, per incuriosire e sensibilizzare partecipanti e spettatori sull'importanza della prevenzione ed esprimere solidarietà con tutte le donne che stanno affrontando patologie oncologiche. Si chiama "Fiume Rosa" e partirà alle 11:30 di sabato 13 aprile dal Dopolavoro Ferroviario. Vogatrici di tutte le età sfileranno in imbarcazioni da canottaggio indossando magliette rosa create per l'occasione, in un percorso dallo stabilimento del Dopolavoro Ferroviario al molo Audace, dove sarà simulato un ideale "abbraccio rosa" a piazza Unità.

L'evento si svolgerà in occasione della nona Giornata nazionale per la salute della donna, ideata dalla Fondazione Atena e promossa assieme al Ministero della Salute. La manifestazione è organizzata dalla Società Ginnastica Triestina Nautica, in collaborazione con sei società remiere triestine (Canottieri Adria 1877, Canottieri Trieste, Circolo Marina Mercantile, Circolo Canottieri Saturnia, Canottieri Nettuno e V.V.F. Ravalico) e la società S.N.Pullino. Il nome della manifestazione, Fiume Rosa, è legato alle prime edizioni che si svolgevano esclusivamente sul Tevere a Roma. Al timone di una delle imbarcazioni ci sarà la dottoressa Marina Bortul, responsabile della Ssd Breast Unit di Trieste. A seguire, alle 12:30, un aperitivo solidale nella sede della Sgtn.