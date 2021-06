Ex Maddalena: in arrivo un supermercato, 800 parcheggi e 70 appartamenti con vista mare (FOTO)

Un supermercato Despar (che darà lavoro a 47 persone), quasi 800 parcheggi, 72 appartamenti con vista mare e 5mila metri quadri di verde pubblico: è quanto sorgerà nel cantiere dell'Ex Maddalena, tra via dell'Istria e via Costalunga, nei pressi del Burlo, come dichiarato dal sindaco Dipiazza questa mattina in una conferenza stampa - sopralluogo. Il primo cittadino ha ringraziato il Manager Despar Fvg Fabrizio Cicero e l’imprenditore veneto esperto in rigenerazioni urbanistiche Francesco Fracasso, presenti all’evento, e ha ripercorso la storia della zona, per lungo tempo abbandonata: “Negli anni 2000 l’amministrazione precedente aveva pensato di costruire Melara 2, un comprensorio con 398 appartamenti, poi la ditta vincitrice dell’appalto è fallita e quando sono subentrato io ho trovato un enorme lago di fango, ricettacolo di topi e zanzare, da bonificare. Poi insieme al dottor Fracasso, con il contributo di Despar, abbiamo trovato questa soluzione che ora è in dirittura d’arrivo. Sono molto soddisfatto”.

Il supermercato e un piano del parcheggio saranno infatti pronti, salvo imprevisti, il prossimo dieci agosto, la restante parte del progetto con appartamenti e area verde nel 2022. Alcuni acquirenti, anche dal'estero, si sono già fatti avanti per gli appartamenti, vista la fortunata combinazione tra la zona relativamente centrale e la vista sul mare. Per il momento gli accordi sono solo verbali e il prezzo non è ancora definito ma le tariffe al metro quadro, è stato detto a margine della conferenza stampa, non dovrebbero essere troppo superiori a quelle in vigore nel rione. I parcheggi, 750 interni e 40 esterni, saranno a uso della cittadinanza, probabilmente con prezzi convenzionati per i residenti, e alcuni saranno venduti, anche a uso cantina, per un prezzo orientativo tra i 15mila e i 30mila euro. Il progetto incontra la soddisfazione del presidente della V circoscrizione Roberto Dubs: “questa circoscrizione conta ben 52mila abitanti, più dell’intera popolazione di Gorizia, il problema dei parcheggi è molto sentito e questo nuovo 'polmone' migliorerà la qualità della vita della cittadinanza”.