La Procura apre un'inchiesta sull'incidente in via Manna

TRIESTE - La Procura della Repubblica di Trieste ha aperto un fascicolo contro ignoti sull'incidente del ventiduenne di nazionalità pakistana soccorso dai sanitari del 118 nella serata di giovedì 3 agosto e attualmente ricoverato all'ospedale di Cattinara a Trieste. Stando alle testimonianze, il giovane sarebbe stato portato a braccia da alcune persone in via Manna, dove è stato soccorso, e l'incidente si sarebbe verificato in un cantiere in via Sant'Anastasio. Del caso se ne dovrà occupare il sostituto procuratore Federica Riolino.