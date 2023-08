"Il lavoro nero nei cantieri è una piaga, espellere dall'edilizia chi viola le norme"

TRIESTE - "La notizia del lavoratore edile di origine pakistana trovato in gravi condizioni al di fuori del contesto di cantiere ci consegna uno spaccato reale di ciò che quotidianamente succede nel nostro settore e non solo. Lo sfruttamento che in alcuni casi sta dietro all’utilizzo illegale della manodopera è una delle piaghe che funesta il comparto delle costruzioni che mai come negli ultimi anni, a seguito della ripresa del settore è alla ricerca di personale da impiegare nelle proprie aziende". La Fillea Cgil ha annunciato di voler essere al fianco del lavoratore di 22 anni che, nei giorni scorsi, era stato trovato sanguinante in via Ruggero Manna a Trieste. "Siamo disposti - così Massimo Marega - a patrocinare gratuitamente laddove si evidenziassero intollerabili forme di violazione delle norme più elementari di utilizzo della manodopera o di sfruttamento e del mancato rispetto della salute e sicurezza sul lavoro".

La Cgil chiede da tempo un "osservatorio delle costruzioni", ma il grave episodio di via Ruggero Manna a Trieste (sul quale indaga la polizia di Stato) ha riportato in auge le vecchie richieste. "Regolarità, legalità, organizzazione del cantiere e infortuni sono facce della stessa medaglia - continua Marega -, servono garanzie dove la filiera è più esposta". Norme che vadano a tutelare "il subappalto, garantendo gli stessi trattamenti economici e amministrativi della stazione appaltante con lo stesso contratto collettivo". Unitamente, secondo Fillea, va definito un protocollo a tutela della legalità sul posto di lavoro. "Interscambio di informazioni - sempre Marega - e dati per colpire ed espellere dal settore qualsivoglia tentativo di infiltrazione o di mancato rispetto delle norme".