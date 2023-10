Servizi postali nel caos, la segnalazione: "La corrispondenza non arriva, situazione fuori controllo"

TRIESTE - "Dal mese di settembre non ricevo più la posta, comprese raccomandate e pacchi, al mio indirizzo", inizia così la segnalazione di un cittadino preoccupato per la mancata consegna della sua corrispondenza da diversi mesi. La problematica è venuta alla luce quando l'uomo, che attendeva la sostituzione della sua carta di credito in scadenza a fine settembre, ha notato di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla banca. Stando al racconto, dopo aver contattato l'istituto bancario, è emerso che la carta era stata spedita il 9 settembre e che la raccomandata risultava essere "in consegna" dal 14 settembre, ma il residente non l'aveva mai ricevuta. La stessa situazione si è ripetuta con un pacco destinato a sua moglie, anch'esso in stato "in consegna" ma mai consegnato.

"Essendo il giorno 28 ho contattato Poste Italiane e ho aperto una segnalazione alla quale non ho mai ricevuto risposta", si legge nella segnalazione. In seguito, l'interessato ha aperto un altro ticket, ma ancora una volta non ha ricevuto alcun riscontro. "Essendo arrivati al 19 ottobre ho quindi deciso di provare a passare al centro di smistamento in via Brigata Casale, non aperto al pubblico, ma dove si erano fermate le ultime tracce della raccomandata e del pacco". "Allo sportello, ho trovato due gentili impiegate, che nonostante dovessero occuparsi di altre mansioni, stavano cercando corrispondenza per un'altra signora. Ho gentilmente chiesto a una delle due impiegate se potesse aiutarmi, e dopo aver verificato il numero, si è messa alla ricerca della mia raccomandata". Durante l'attesa, si legge nella segnalazione, altre persone sono giunte all'ufficio con problemi simili. Alcuni non ricevono posta da ben tre mesi. "Nonostante le preoccupazioni, i toni sono rimasti calmi grazie alla gentilezza delle due impiegate".

"Dopo circa 10/15 minuti, l'impiegata che aveva iniziato la ricerca è tornata sconsolata e mi ha chiesto di lasciare un recapito telefonico perché "non sapeva dove cercare" - continua -. Nel frattempo, l'ufficio "non aperto al pubblico" si è riempito di altre persone che hanno raccontato le proprie esperienze di mancata consegna della posta". "Il mio caso è venuto alla luce solo perché sapevo che doveva arrivarmi una raccomandata e ho chiesto informazioni alla banca. Ma mi chiedo: quante altre raccomandate possono essere andate perse o non consegnate? E se tra queste raccomandate ci fossero pagamenti in scadenza o questioni ancora più importanti?", si chiede il cittadino preoccupato, definendo la situazione "completamente fuori controllo".

Aggiornamento sabato 21 ottobre: Due giorni dopo essersi recati al centro di smistamento di via Brigata Casale, il cittadino ha dichiarato di aver ricevuto sia la raccomandata che il pacco, assieme ad un plico di altre lettere. La raccomandata è quindi arrivata dopo circa 40 giorni dalla spedizione. La redazione di TriestePrima rimane a disposizione per un'eventuale replica da parte di Poste Italiane