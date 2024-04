File per lavori, Romita e Milos: "Inaccettabile la mancata assistenza agli automobilisti"

DUINO AURISINA - Giornata infernale per il traffico su tutta la rete della provincia di Trieste. Motivo scatenante, i lavori al sovrapasso autostradale di Sistiana. I consiglieri di Alleanza per Duino Aurisina, Massimo Romita e Sergio Milos, hanno evidenziato la "mancata assistenza degli enti in particolare da Fvg Strade". Per Romita e Milos "se da una lato la relazione delle infrastrutture non permette deroghe al rinvio dei lavori - le relazioni sono del 2020 e 2021 - come richiesto dall'amministrazione di Duino Aurisina in sede di incontro propedeutico alla comunicazione di avvio dei lavori, non è accettabile il mancato supporto agli automobilisti incolonnati per ore per poter arrivare a casa. Fvg Strade, oltre a comunicare l'avvio dei lavori, avrebbe dovuto di concerto con tutti le amministrazioni prevedere un piano di supporto proprio agli automobilisti fermi per ore sotto un sole cocente". L'auspicio dei due consiglieri è "che tale disagio sia limitato ai lavori del cavalcavia e che tale situazione non duri, come previsto, per quattro mesi con danni economici e sociali incalcolabili".