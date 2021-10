Capitale europea della Cultura 2025, Mattarella a Nova Gorica

Nell primo pomeriggio di oggi, 21 ottobre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Nova Gorica dove è stato accolto dal Capo dello Stato sloveno, Borut Pahor. Lo ha riportato l'Ansa. Dopo l'incontro con il comitato organizzatore di Go! 2025 e i rappresentanti delle rispettive minoranze, è seguita la visita al nuovo ponte di Salcano, che unisce le due sponde dell'Isonzo. I due Presidenti si sono quindi spostati a Gorizia dove è prevista la visita per i 140 anni del quotidiano "Il Piccolo". La giornata terminerà nella piazza della Transalpina, al centro della linea di confine fra le due città, in cui celebreranno l'assegnazione congiunta del titolo di Capitale europea della Cultura 2025 e pronunceranno i discorsi ufficiali.