"Go 2025", Gibelli: "Candidatura forte perché simbolo dell'unione di due comunità"

"Quella di Nova Gorica e Gorizia è una candidatura forte e di per sé già vincente, perché simbolo dell'unione di due comunità che hanno vissuto senza tensioni, sempre in armonia e in un clima di fattiva collaborazione, superando i limiti geografici posti dalla linea di confine". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli che oggi ha partecipato all'iniziativa di rilancio della candidatura delle due città a capitale europea della cultura 2025. All'evento, organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia nell'ambito delle manifestazioni legate alla regata velica Barcolana, hanno preso parte il presidente della Ccia Venezia Giulia Antonio Paoletti, il vicesindaco di Gorizia Stefano Ceretta e il vicesindaco di Nova Gorica Simon Rosic.

"È un'iniziativa che include - ha aggiunto l'assessore - ed è destinata a produrre significative ricadute sul territorio non solo in ambito culturale, ma anche turistico ed economico. Si tratta di un'opportunità preziosa colta con intelligenza anche dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia, che con il suo presidente Antonio Paoletti affianca la Regione nel sostenere e promuovere l'evento sfruttando la visibilità e il peso internazionale della vetrina offerta dalla Barcolana". "Dopo l'inevitabile rallentamento dovuto al Covid-19 - ha concluso l'assessore Gibelli - sono riprese le attività legate al progetto. L'obiettivo della Regione nei prossimi due mesi sarà quello di riunire tutti i soggetti di produzione culturale più importanti che operano in quell'area per dimostrare e consolidare le potenzialità della candidatura "Go 2025"".