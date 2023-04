Pesce scaduto e violazione norme igieniche: multato un supermercato etnico, chiuso un negozio

TRIESTE - Multa e sequestro di merce per un supermercato etnico che vendeva pesce scaduto, mentre è stata sospesa l'attività di un negozio che violava le norme igieniche. E' quanto emerge dal bilancio delle operazioni condotte dal centro di controllo area pesca della direzione marittima di Trieste nel mese di aprile. Nelle operazioni sono stati impiegati i comandi di Trieste, Monfalcone, Grado, Porto Nogaro e Lignano. I controlli hanno riguardato esercizi commerciali, pescherie, ristorazione e distribuzione organizzata, per prevenire o reprimere eventuali frodi in commercio e il controllo di tutta “a filiera commerciale. Sono stati effettuati 209 controlli, sia in mare cha a terra, che hanno fatto emergere violazioni in materia di tracciabilità, etichettatura e prodotti scaduti o con Tmc superato, pesca in zone vietate e irregolarità in materia di sicurezza del lavoro marittimo.

Il totale delle sanzioni amministrative nel mese di aprile ammonta a un totale di 13.142 euro e sono stati sequestrati circa 30 chili di prodotto ittico e un attrezzo da pesca (per attività svolta in zone non consentite). Come anticipato sono stati accertati, presso un supermarket etnico, violazioni per il mancato rispetto del Regolamento Ue a seguito di messa in vendita di prodotto scaduto, oltre all'assenza delle etichette in lingua italiana e la mancata applicazione delle procedure Haccp per il prodotto con Tmc superato. Sono state elevate sanzioni per un totale di 14mila euro e il sequestro complessivo di 16 chili di prodotto non conforme. L’attività, svolta anche in collaborazione al personale dell’Asugi - Sc Igiene Alimenti di Origine Animale, ha portato anche alla sospensione dell’attività di un esercizio commerciale per gravi carenze igienico-strutturali.