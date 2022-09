Cambio vertice per i Carabinieri di via Hermet: arriva il comandante Mossenta

Cambio vertice al comando della Compagnia dei Carabinieri di via Hermet: il Capitano Ottavia Mossenta, 33enne originaria di San Miniato, in provincia di Pisa, subentra come comandante al maggiore Luca Morrone, in servizio a Trieste dal 2018.

Sposata e con una figlia il comandante Mossenta ha frequentato l’Accademia militare di Modena, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e ha conseguito le lauree in giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna presso l’Università di Roma – Tor Vergata. Nel 2014 è stata destinata alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria con l’incarico di Comandante di plotone.

Nel 2016 ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mestre coordinando diverse attività investigative rivolte al contrasto del favoreggiamento all’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’entroterra veneziano. L’anno successivo viene destinata al comando della Compagnia di Villafranca di Verona dove ha avuto modo di coordinare diverse attività d’indagine rivolte per lo più al contrasto dei reati predatori e in materia di stupefacenti.