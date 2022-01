Cassonetti in fiamme, schiamazzi e una festa in un locale chiuso dal Questore: il bilancio di Capodanno

Molte telefonate pervenute alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico d’Emergenza 112 poco prima e dopo la mezzanotte per segnalare schiamazzi e allarmi attivatisi a causa dello scoppio di petardi. Il personale delle Forze dell’Ordine non ha riscontrato particolari criticità. Non risultano esserci stati incidenti o ferimenti a causa di materiale esplodente o di prodotti pirotecnici. Alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme a San Giacomo e gli operatori hanno accertato la presenza di persone che festeggiavano all’interno di un locale di via Galatti che doveva osservare il provvedimento di chiusura per 15 giorni emesso dal Questore. Di ciò sarà informata la competente autorità giudiziaria