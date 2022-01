Capodanno in servizio anche per i Pompieri Volontari di Trieste che in accordo e collaborazione con la protezione civile regionale hanno garantito due squadre e tre mezzi operativi di presidio nell’ipotesi di possibili incendi boschivi causati dal lancio di razzi pirotecnici, per fortuna il tempo particolarmente umido ha abbassato fino a renderlo nullo questo rischio. Continuerà invece anche nelle prossime settimane l’impegno dei pompieri volontari triestini al fianco dell’ASUGI e della Regione per garantire il supporto tecnico nei centri vaccinali di Muggia Montedoro e in quello della Fiera di Udine