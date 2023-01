Capodanno, boom di chiamate al 112: 200 a Trieste, 900 in Fvg

Boom di chiamate al 112 a Trieste nella notte di Capodanno: in tutto 196 dalle 21 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio, a fronte delle 147 dell'anno scorso. Il capoluogo giuliano è stato quindi la provincia del Fvg da cui sono arrivate più chiamate d'emergenza (l'anno scorso Udine). Non sono mancati episodi di vandalismo e un incidente con un ferito lieve nelle prime ore del mattino.

In tutto dal Fvg sono arrivate 876 chiamate, contro le 839 chiamate dell'anno scorso. L'incremento registrato è stato quindi del +4,41%. Si è trattato soprattutto di chiamate alle forze dell’ordine: la somma fra Carabinieri e Polizia di Stato (279 chiamate) supera anche il carico di lavoro dell’emergenza sanitaria (180, numero stabile rispetto all'anno scorso). Moltissime le segnalazioni ricevute di cittadini che si lamentavano perlopiù dell'utilizzo di fuochi pirotecnici nelle città ove le ordinanze sindacali ne proibivano l’utilizzo. Non sono mancate le segnalazioni per risse e fatti violenti che coinvolgevano nutriti gruppi di persone (nessuno grave). Registrati diversi malori per abuso di sostanze alcoliche (una cinquantina in tutto il Fvg). Nessuno grave sotto il profilo sanitario. Decine sono state le chiamate per i Vigili del Fuoco per incendi dolosi scoppiati all’interno dei cassonetti della spazzatura.