Capodanno in zona rossa, le regole da seguire per non rischiare la multa

Capodanno, le regole da seguire per non rischiare multe

„"A Capodanno saremo inflessibili nei controlli e nelle sanzioni": la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese si mostra durissima nell'annunciare i controlli delle forze dell'ordine sul Veglione mentre l'Italia torna oggi in zona rossa fino al 3 gennaio e il coprifuoco domani è in vigore fino alle 7 del mattino e non fino alle 5. E c'è chi mette in guardia dai pericoli di denuncia da parte dei vicini in caso di feste non autorizzate. Mentre Walter Ricciardi, consigliere di Speranza, auspica la zona rossa in tutta Italia fino a metà gennaio.

Controlli sul Veglione di Capodanno, case sotto osservazione

Ma quindi cosa si può fare e cosa no a Capodanno? Si può festeggiare nelle case l'arrivo dell'anno nuovo o si rischia l'arrivo della polizia? In primo luogo bisogna ricordare che da oggi siamo in zona rossa e quindi non è possibile spostarsi tra una Regione e un’altra e nemmeno tra un Comune e un altro se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o necessità con obbligo di autocertificazione, che è possibile scaricare dal sito del ministero dell'Interno. Attenzione però: anche gli spostamenti per tornare a casa (ovvero nella propria residenza, nel proprio domicilio o nella propria abitazione principale) hanno un limite di orario: il governo ha infatti chiarito in una faq pubblicata sul sito di Palazzo Chigi che il rientro a casa "dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00 (il 1° gennaio 2021 tra le 7.00 e le 22.00), sia nei giorni “rossi” che in quelli “arancioni”. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute".

Le regole di Capodanno: come seguirle per non rischiare la multa

Sono comunque in vigore le deroghe del decreto legge n 172/2020 che consentono alcune scappatoie rispetto a quanto annunciato. Oggi, per esempio, i negozi e i centri commerciali resteranno chiusi, così come i bar, i ristoranti e le pizzerie ma l’asporto sarà possibile fino alle ore 22. Ma un Veglione vero e proprio si potrà organizzare? La risposta è sì, ma seguendo le regole. Fare visita ad amici e parenti, ricorda oggi La Stampa, "è consentito, nel numero massimo di due persone non conviventi (al netto dei minori di 14 anni e delle persone disabili o non autosufficienti), una sola volta al giorno dalle ore 5 alle ore 22. Ci si potrà anche fermare a dormire". Anche Fabio Ciciliano, 48 anni, dirigente medico della polizia e membro del Comitato Tecnico Scientifico in una serie di dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa al Corriere della Sera aveva spiegato che l'espediente del pernottamento è valido: "Sì, ogni giorno si può effettuare soltanto una visita e si può rimanere anche a dormire. L’uscita per il ritorno a casa è consentita dalle 5 alle 22 tutti i giorni e il 1° gennaio 2021 dalle 7 alle 22". Ricapitolando, quindi:

il Veglione di Capodanno con cena si può fare e non è previsto un limite massimo di partecipanti; è però previsto un limite massimo di ospiti: in ogni casa si possono ospitare al massimo due persone (parenti, amici o congiunti), oltre ai loro figli, minori di 14 anni, e ad eventuali disabili;

quindi non è possibile viaggiare in gruppi di due per poi riunirsi in una casa in tanti;

il Corriere oggi precisa che di conseguenza "l’opzione di dormire a casa dell’ospitante è praticabile da un limite massimo di due persone";

Va poi ricordato che lo stesso presidente del Consiglio ha precisato che il domicilio è inviolabile, ma le forze dell'ordine possono comunque intervenire sulla base di segnalazioni:

Stanotte gran parte dei 70 mila uomini e donne delle forze dell’ordine saranno impegnati nel controllo di party fuorilegge, anche di rave party, ai quali potrebbero partecipare migliaia di persone, senza mascherine e distanziamento. Le pattuglie sono pronte a intervenire anche sulla base delle segnalazioni di vicini di casa di schiamazzi e musica ad alto volume.

E si può andare a festeggiare in una casa presa in affitto in un altro comune? Repubblica spiega oggi che la risposta è no: "Una villa o un appartamento preso in affitto per l’occasione non è equiparabile a una seconda casa. E gli spostamenti nell’ambito di 30 chilometri sono consentiti solo se si parte da un centro con meno di 5.000 abitanti con il divieto di raggiungere il capoluogo di provincia". Vietati anche i festeggiamenti all'interno delle strutture ricettive: l’ultimo Dpcm, infatti, prevede l’obbligo del servizio in camera dalle ore 18 del 31 dicembre fino alle ore 7 del primo gennaio. I controlli si concentreranno anche su eventuali segnalazioni di riunioni in luoghi privati non autorizzati, attività di locali apparentemente chiusi ma aperti a veglioni privati. Per quanto riguarda il primo dell'anno, invece, valgono le regole della zona rossa: si potrà uscire a fare una passeggiata, si potrà svolgere attività motoria nei dintorni della propria abitazione e attività sportiva (tra cui jogging) non necessariamente nei dintorni purché in forma individuale. Si potrà sempre svolgere attività di volontariato e si potrà andare in chiesa a Messa, sempre rispettando il coprifuoco.

“