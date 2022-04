Lite per il parcheggio, tira fuori il machete e minaccia un giovane

Ha tirato fuori un machete dalla sua automobile per risolvere una lite scoppiata per il parcheggio. E' successo a Capodistria dove un uomo di 67 anni ha minacciato un giovane di 26 anni e colpito lo specchietto retrovisore della macchina, danneggiandolo. La polizia del comune istriano sta conducendo un'indagine per fare luce sull'accaduto. L'uomo rischia l'accusa di minacce, aggressione e danneggiamenti.