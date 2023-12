Caporalato: in Fvg esiste, ma non collegato a criminalità organizzata

TRIESTE - Il caporalato in Fvg c'è ma "non esistono evidenze di collegamenti tra questi contesti lavorativi e forme strutturate di criminalità organizzata. Questa è una società sana: la guardia è stata alta, ma permarrà alta". Lo ha dichiarato oggi il prefetto di Trieste Pietro Signoriello, al convegno “Il Caporalato: il rischio delle connessioni con le criminalità organizzate e l'immigrazione clandestina”, organizzato dall'Osservatorio Regionale Antimafia. Con l'occasione, il prefetto ha annunciato che il 14 dicembre a Trieste ci sarà una conferenza regionale con tutti i prefetti e i comitati di sicurezza della regione, in cui si affronteranno aspetti di andamento generale in tema di infiltrazioni di stampo mafioso in interventi collegati al Pnrr, oltre al problema del caporalato. All'incontro odierno hanno presenziato vari relatori, tra cui il presidente dell'Osservatorio Antimafia Fvg Enrico Sbriglia, il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo, l'assessore regionale Alessia Rosolen, il ministro per i rapporti con il parlamento Luca Ciriani in collegamento, così come il deputato Walter Rizzetto.

Il caporalato in Fvg

In Regione il reato 603 bis è per lo più collegato al settore agricolo (per lo più nella provincia di Pordenone), ma è anche esteso all'edilizia, la logistica, la cura alla persona e il delivery. Per quanto riguarda la normativa in essere, ha dichiarato il Prefetto, "il reato c'è se è dimostrata la condizione di sfruttamento di ogni singolo lavoratore, in quanto il bene giuridico tutelato è la dignità della singola persona umana. Questo vuol dire che non è affatto facile riscontrare e dimostrare la condotta che integra la fattispecie". Nel fornire un quadro sul tema nel territorio regionale, Signoriello ha rilevato che il Friuli Venezia Giulia, "non ha una posizione di rilievo: salvo un procedimento giudiziario in provincia di Gorizia, nelle altre province c'è moltissima attività di prevenzione e contrasto, moltissimi controlli, ma non fenomeni di caporalato ex 603 bis". Le irregolarità registrate coinvolgono principalmente persone provenienti da Pakistan, India, Bangladesh. "In regione - è stato aggiunto nell'intervento - abbiamo un'immigrazione meno stanziale, più di transito, che per un verso espone maggiormente al rischio dello sfruttamento del lavoratore, per l'altro rende anche più difficile la misura del contrasto".

Caporalato e immigrazione

Signoriello ha poi portato l'attenzione sui legami del caporalato e dello sfruttamento con l'immigrazione clandestina, che favorisce la ricattabilità dei soggetti. I migranti clandestini sono infatti "facile preda" di chi pratica l'intermediazione illecita. Ci sono poi fenomeni di "estorsione contrattuale", in cui i contratti sono regolari ma i lavoratori vengono minacciati, pena il licenziamento, e forzati a devolvere parte dello stipendio all'intermediario. Nel sistema dell'accoglienza, ha specificato Signoriello, ci sono anche lavoratori che, in virtù della loro richiesta di protezione internazionale, hanno una forma di inquadramento e possono lavorare regolarmente ma accettano salari molto bassi perché, al di sopra di un certo reddito, perderebbero il diritto all'accoglienza.