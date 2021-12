Chromopolis, inaugurati alla scuola Caprin i pannelli del giovane “duo Strasnic”

Nell’“Aula sotto il cielo”, la classe senza pareti né banchi della scuola secondaria di primo grado "Caprin" dell'Istituto Comprensivo di Valmaura è stato inaugurato venerdì 10 dicembre l'originale intervento artistico su pannelli stato realizzato dal giovane “duo Strasnic” (William Marsiglia e Diego Visconti) nell'ambito del progetto "Chromopolis - La città del futuro", promosso dal Comune di Trieste e curato dal PAG Progetto Area Giovani, ma anche parte del ricco calendario dello Street Art Festival, evento del progetto europeo PART-Y.

Alla presentazione e inaugurazione sono intervenuti tra gli altri l’assessore comunale ai Giovani Nicole Matteoni, con la responsabile dell’area Giovani Donatella Rocco e il prof. Dario Gasparo, promotore del progetto. “E’ una bellissima opera - ha detto l’assessore Nicole Matteoni - che s’inserisce nell’ambito del più ampio progetto di “Chromopolis” e del progetto europeo PART-Y, che vede il Comune di Trieste e l’Area Giovani in collaborazione con ben 5 Paesi europei e associazioni del territorio. Il progetto si sviluppa e proseguirà anche nel 2022, attraverso la realizzazione di altri “murales”, con l’obiettivo di andare a riqualificare ancora alcune zone di Trieste, portando così avanti questa espressione artistica anche in prossimità di scuole, come possiamo ben apprezzare oggi”. “Ora - ha aggiunto il prof. Gasparo, rivolgendosi ai ragazzi presenti – quando uscirete da scuola per ritornare a casa o viceversa non avrete più un muro grigio ma avrete qualcosa di bello da vedere”. E chissà, magari un domani, con un professore di artistica, potremo cercare di fare qualcosa in più anche noi, disegnando e colorando gli altri muri grigi”.

Il “duo Strasnic”

Dallo streetwear all’arte urbana, i due giovanissimi William Marsiglia e Diego Visconti, sotto il nome di Strasnic, hanno disegnato ciò che vedono con uno stile fresco, ironico e originale che si può ritrovare anche sui teloni che ricoprono le impalcature di diversi edifici in ristrutturazione grazie al progetto Art’(è) in Cantiere. I due illustratori hanno saputo cogliere particolari e dettagli che sfuggono alla maggior parte delle persone e creano delle composizioni che, mettendo in relazione elementi del mondo reale con fantasiosi personaggi, sorprendono chi osserva con una ventata di colori e allegria. L’intervento artistico nella scuola “Caprin” si sviluppa in 10 metri di pannelli decorati che introducono interessanti temi ambientali e naturalistici rendendo ancora più accogliente “l’Aula sotto il cielo”. Il progetto decorativo è stato realizzato con il supporto dell'associazione ICH International Charity Hoops, sotto la guida del prof. Dario Gasparo e la collaborazione del dirigente scolastico Mauro Dallore. L’opera si armonizza nell’ambito di un anfiteatro, un bosco ed uno stagno appositamente predisposti per poter svolgere lezioni a contatto con la natura. Uno spazio didattico innovativo in cui si può apprendere seguendo il ritmo delle stagioni e osservando da vicino la lenta evoluzione dei cicli naturali.

Fino al 22 dicembre si potranno seguire online incontri, workshop, mostre che mettono in primo piano il ruolo attivo, le idee, i progetti dei giovani e la loro interazione con i contesti urbani, con una particolare attenzione al tema della generation equality, anche in un’ottica di gender equality. Il programma di “Cities for YOUNG|YOUNG for cities _ PART-Y Street Art Festival” è visibile sul sito comune.trieste.it e pag.comune.trieste.it; gli eventi possono essere seguiti dalle pagine fb e ig Progetto Area Giovani.