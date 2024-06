I Carabinieri al 210° anniversario, arrestate oltre 200 persone nel 2023

I Carabinieri di Trieste, nel 2023, hanno arrestato circa 230 persone e ne hanno denunciate a piede libero circa 1600, oltre ad aver ricevuto circa 12mila richieste di intervento ed effettuato oltre 7mila servizi di controllo del territorio. I dati emergono dal bilancio tracciato in occasione del 210° anniversario dell'Arma dei carabinieri. La cerimonia si è tenuta stamattina alle ore 10.00 in Piazza Verdi, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Presente il comandante dei carabinieri di Trieste, il colonnello Mauro Carrozzo, il quale ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno di servizio a Trieste.

Il bilancio del comandante Carrozzo

"L'esperienza che porterò sempre con me - ha dichiarato Carrozzo a margine dell'evento - è l'inclusione di tutte le componenti dello Stato che servono per creare benessere e serenità alla cittadinanza e qui a Trieste, grazie al nostro prefetto, questo modello funziona veramente bene". In merito allo scenario cittadino , il comandante sostiene che "nonostante la percezione di una insicurezza che è più evidente rispetto a qualche anno fa, tutti quanti insieme, per rassicurare la cittadinanza, veramente mettiamo tutte le nostre energie per creare sicurezza sul territorio". In merito agli ultimi fatti di cronaca, poi, Carrozzo ritiene siano "problemi legati soprattutto a un disagio sociale che non è solo di Trieste ma generazionale. E' chiaro che anche il fenomeno dell'immigrazione ha creato un dissesto nell' equilibrio della sicurezza. Voglio ricordare però che stiamo periodicamente continuando a svolgere un servizio ad alto impatto, interforze".

La fondazione dell'Arma, 210 anni fa

La fondazione dell’Arma dei Carabinieri risale al 13 luglio 1814, quando il Re Vittorio Emanuele I, con Regie Patenti, costituì i Carabinieri Reali, un Corpo di militari “… per buona condotta e saviezza distinti …” che, oltre a contribuire alla difesa dello Stato in tempo di guerra, erano in tempo di pace “… specialmente incaricati di vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza …”. Presenti alla cerimonia i militari provenienti dalle 16 Stazioni della provincia, dei comparti di specialità operanti sul territorio oltre ad una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre Associazioni combattentistiche e d’Arma. A

nche i labari della città di Trieste, del Comune di Muggia e di quello di Aurisina testimonieranno, con la loro presenza, lo stretto legame tra i Carabinieri e la cittadinanza. Durante la manifestazione, inoltre, si procederà alla consegna di ricompense ai Carabinieri distintisi in attività di servizio. Il Comandante Provinciale e tutti i Carabinieri saranno ben lieti di vedere una folta partecipazione della cittadinanza.