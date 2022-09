Latitante beccato senza patente tre volte in un mese: arrestato

FERNETTI (Trieste) - Nell’arco di un mese lo controllano tre volte trovandolo sempre alla guida di un’auto senza patente. Ogni volta accampa la stessa scusa ovvero che il medico per rinnovarla a luglio è in ferie e ogni volta è la stessa trafila: denuncia e sequestro dell’auto. Poi rapidamente arriva la condanna, ma stavolta le ferie sono finite anche per il trasgressore che se ne ritorna in Spagna in autobus. Nel viaggio di rientro, si imbatte nel controllo della Radiomobile di Aurisina, impegnata in un servizio di retrovalico. I militari approfondiscono e scoprono che questo passeggero è un ricercato in ambito internazionale. Il suo Paese d’origine per la condanna ha emesso un mandato di arresto europeo. Infatti, l’uomo, un 43 enne romeno, deve scontare 2 anni di reclusione per guida senza patente. Così Radiomobile di Aurisina lo arresta e lo conduce al Coroneo in attesa dell’estradizione.