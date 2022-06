Raid dei Carabinieri nelle imprese edili del Goriziano: multe per 120mila euro

Sanzioni per un totale di 120mila euro, 18 violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e un’attività sospesa per lavoro nero: questo il risultato dell’attività dei Carabinieri nell’ambito dei controlli alle imprese edili della provincia di Gorizia nell’ultima settimana di maggio del 2022. Le operazioni sono state portate avanti dal Nucleo ispettorato Carabinieri del Lavoro di Gorizia e il Nucleo operativo del Gruppo Carabinieri tutela del lavoro di Venezia, con la collaborazione dei militari delle compagnie Carabinieri di Gorizia e Monfalcone, nell’ambito della campagna straordinaria di controllo del settore edile volta a prevenire e reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, nonché a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza.

Sono stati individuati lavoratori non registrati (in nero) e inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come l’omessa formazione/informazione sulla sicurezza dei lavoratori, la mancata redazione del piano operativo di sicurezza, la presenza di quadri elettrici non a norma, di aperture nel vuoto non protette, di ponteggi non norma, e altro. Sono state controllate complessivamente 14 ditte e 32 lavoratori, di cui uno risultato irregolare.

A Grado un lavoratore "in nero"

Nel Comune di Grado è stato controllato un cantiere edile per la costruzione di uno stabile ad uso civile, in cui operavano due imprese edili, e sono state riscontrate violazioni in materia di igiene e sicurezza, con la presenza di aperture nel vuoto prive di difese, materiali di risulta sulle impalcature, alcune non a norma, la viabilità di cantiere compromessa dalla presenza di materiali sporgenti e pericolosi per l’incolumità dei lavoratori, l’omessa formazione dei lavoratori, l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza. Accertato anche il mancato coordinamento delle imprese da parte del Coordinatore, le attività sono state così sospese con sanzioni amministrative da 8.500 euro e la denuncia di tre persone. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore “in nero”, trovato nascosto all’interno di uno scantinato adibito a deposito materiali, per cui al titolare è stata applicata la “maxi sanzione per lavoro nero” per l’impiego di lavoratori irregolari in oltre il 10 percento del personale. Per una delle imprese è stata sospesa l’attività, con la contestazione di sanzioni amministrative per oltre 4mila euro.

A Gorizia una ditta sospesa

Nel Comune di Gorizia, in un cantiere edile che costruiva un complesso residenziale, i militari hanno riscontrato anche in questo caso violazioni in materia di igiene e sicurezza. La ditta operante è stata sospesa per gravi violazioni, con sanzioni amministrative pari a 3mila euro, la denuncia a piede libero del datore di lavoro e ammende per oltre 4mila euro.

A Ronchi quattro aziende sospese e sanzioni per 43mila euro

A Ronchi dei Legionari, in un cantiere edile occupano nella costruzione di un albergo, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di aperture nel vuoto non protette e impalcati non idonei, e hanno sospeso quattro aziende, con la contestazione di sanzioni amministrative pari a 12mila euro. Sono stati, inoltre, deferiti in stato di libertà i datori di lavoro e contestate ammende pari a circa 30mila euro.