Lieto fine di Capodanno: Carabinieri riportano a casa un anziano, il post è virale

MUGGIA (TS) - Una storia di Capodanno a lieto fine, che ha visto protagonisti i Carabinieri nell'assistere un anziano disorientato che non trovava più la strada di casa. La storia è diventata virale sui social dopo un post pubblicato dalla sorella dell'uomo. Come anticipato, nel corso della serata del primo gennaio, mentre molte persone protraevano in casa i festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno, una pattuglia dei Carabinieri di Muggia, durante il servizio di perlustrazione, ha notato una persona molto anziana che, appoggiata ad un muro con lo sguardo fisso, ha destato la loro attenzione.

Fermato il mezzo ed avvicinatisi all’ottuagenario, i militari dell'Arma si sono subito resi conto dello smarrimento dell’uomo che, in un momento di scarsa lucidità, non ricordava più come rientrare a casa. Dapprima i militari hanno rassicurato l’anziano e allo stesso tempo si sono attivati per rintracciare un parente. Dopo pochi minuti di ricerche è stata rintracciata la sorella dell’uomo e i Carabinieri lo hanno riaccompagnato a casa. La parente, nota cittadina muggesana, ha voluto esprimere la propria riconoscenza ai militari operanti con un post su un social network che è diventato subito virale tra la popolazione della cittadina.