Carabinieri: eletti i nuovi segretari provinciali del sindacato Unarma

“Nel primo Congresso Nazionale di UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri, i carabinieri iscritti in servizio a Trieste hanno dato fiducia ed eletto una segreteria Provinciale e di sezione giovane, dinamica e coesa, con idee chiare ed un progetto solido per tutelare in ogni ambito gli interessi ed i diritti dei Carabinieri". Con queste parole il segretario generale regionale Friuli Venezia Giulia, dottor Pino Debellis, ha presentato i nuovi segretari eletti nella segreteria provinciale di Trieste all’indomani delle elezioni del 20 agosto scorso.

I nuovi Segretari eletti sono Angelo Vella, con la carica di Segretario Generale, Umberto Mazziotta, con la carica di Segretario Generale aggiunto con funzioni vicarie, Ciro Pignalosa, con la carica di Segretario Generale Aggiunto e Pietro Cappiello, con la carica di segretario di sezione di Trieste via Hermet.

Subito dopo l’insediamento della nuova segreteria, il Segretario Generale Provinciale Angelo Vella ha dichiarato: "Il sindacato UNARMA nasce con lo spirito di dar voce alle problematiche dei colleghi ma anche alle risoluzioni di esse, con lo spirito di impegnarsi in prima persona nella salvaguardia dei diritti e contro ogni forma di ingiustizia. Per il raggiungimento di tali obiettivi dobbiamo innanzitutto renderci disponibili al dialogo, collaborare con i nostri vertici per migliorare infrastrutture, Logistica e benessere dei colleghi. Si auspica collaborazione con le altre sigle sindacali di altre Forze di Polizia al fine di avere un orizzonte comune sulle problematiche attuali di tutti i lavoratori in divisa, che rischiano ogni giorno la propria vita per il bene della collettività”.