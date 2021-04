Aggredì e rapinò un turista: latitante da 13 anni arrestato al confine

Aveva aggredito e derubato un turista a Roma e non aveva mai scontato un giorno di carcere, ma è stato arrestato dai Carabinieri di Aurisina 13 anni dopo al confine. Fatale il controllo della pattuglia del Nucleo Radiomobile, mentre l'uomo viaggiava indisturbato su un autobus di linea diretto dalla Romania in Spagna.

Si tratta di un cittadino romeno di 34 anni, che nel 2007,nell’affollato scalo ferroviario di Roma Termini, assieme a dei complici aveva strattonato sino a farlo cadere a terra un turista giapponese, per poi rapinarlo della sua macchina fotografica e del borsello. Le immagini della videosorveglianza avevano immortalato l’evento, ma gli autori si erano prontamente dileguati.

A distanza di tempo le indagini poste in essere hanno permesso di individuare gli autori dell’efferato crimine, successivamente condannati dal Tribunale di Roma alla pena di anni 3 di reclusione. Il soggetto, però, non ha mai scontato un giorno di carcere per quella condanna, facendo perdere le proprie tracce fino al controllo dell’altra sera dei Carabinieri del Radiomobile di Aurisina. I militari lo hanno così arrestato, e condotto al carcere del Coroneo di Trieste, dove il cittadino romeno dovrà scontare 3 anni di reclusione.