I Carabinieri restituiscono alla Repubblica Ceca un antico libro trovato a Trieste

TRIESTE - Un libro antico proveniente da "attività illecita" e trovato a Trieste è stato restituito lo scorso 16 gennaio dai Carabinieri all’Arcidiocesi di Olomouc nella Repubblica Ceca. I militari del Nucleo tutela del patrimonio culturale di Udine hanno quindi trovato in una casa d'aste triestina il volume del XVI secolo (1518), intitolato “Postilla Guillermi super epistolas et euangelia…”, appartenente alla Biblioteca del Capitolo di Olomouc. La cinquecentina, ancora in buono stato di conservazione, è stata consegnata dal Comandante Giuseppe Marseglia al Vescovo Ausiliare di Olomouc, S.E. Antonin Basler.

La consegna è avvenuta dopo un’indagine coordinata dalla procura di Trieste nel giugno del 2022, con il controllo degli esercizi commerciali di settore del Friuli Venezia Giulia, che ha permesso di individuare il volume in vendita a Trieste per diverse migliaia di euro. L’attenzione degli operanti si è focalizzata sul ex libris, decifrato in “Dalla Biblioteca della Chiesa Cattedrale di Olomouc. Piper, canonico Olomucense dà, dona, dedica”. E' bastato per sequestrare di iniziativa l’opera al fine di evitarne la dispersione o un’ulteriore vendita. Le indagini della procura, di concerto con le autorità culturali Ceche per il tramite di Interpol, hanno permesso di individuare sul libro la corrispondenza con un tomo regolarmente censito già da prima del 1627 e presente nella Biblioteca del Capitolo sino al 1987.

Il mandante alla vendita, un privato cittadino residente a Trieste, inconsapevole della provenienza ecclesiastica e del valore culturale del bene, l’aveva acquistato in un negozio di antiquariato di Vienna. Ignote invece restano le modalità con le quali il libro sia arrivato al mercato dell’arte austriaco ma è stata riconosciuta la buona fede e l'innocenza del mandante alla vendita. L’Arcidiocesi di Olomouc ha accolto la notizia con grande soddisfazione e ha organizzato una cerimonia per mostrare alla stampa e alla comunità locale l’efficacia dell’indagine.