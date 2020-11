Festa clandestina in casa, si presentano i carabinieri: dieci giovani sanzionati

Dopo i festeggiamenti clandestini per l'addio alla "zona gialla" e i pranzi "segreti" in noti locali del centro, i controlli delle forze dell'ordine hanno scoperto e sanzionato i giovani protagonisti di una festa in casa. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri 15 novembre e a finire nei guai sono stati 10 ragazzi (tutti tra i 18 e i 20 anni ndr) "beccati" dai militari dell'Arma all'interno di un appartamento in zona piazza Foraggi ed intenti a festeggiare nel mancato rispetto delle normative anti CoViD-19. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad alcune segnalazioni pervenute dal vicinato. Quando sono arrivati sul posto, i carabinieri si sono trovati di fronte una vera e propria festa in casa, motivo per cui i giovani sono stati tutti sanzionati.