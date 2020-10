Prendeva di mira gli anziani e i disabili e li derubava, latitante beccata a Fernetti

I Carabinieri della stazione di Basovizza, nel corso di un controllo di retrovalico svolto nella serata di ieri a Fernetti, hanno intercettato una giovane cittadina rumena destinataria di un ordine di carcerazione. La ragazza, appena 20enne, viaggiava a bordo di un autobus di linea proveniente dalla Spagna.

Dagli accertamenti svolti dai militari è risultata essere stata colpita dal provvedimento restrittivo, emesso nel settembre 2019 dalla Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, per una serie di reati contro il patrimonio commessi tra il capoluogo emiliano e la provincia quando ancora era minorenne.

Tra i 14 e i 17 anni, infatti, assieme ad altri coetanei si era specializzata nel furto con destrezza sfruttando la tecnica dell’abbraccio. Individuata la vittima, generalmente un anziano, la avvicinava chiedendo informazioni e, dopo averla circuita, per ringraziarla la abbracciava, sfruttando il contatto fisico per sfilarle oggetti di valore. In una occasione la banda aveva preso di mira anche un disabile su carrozzina. L’uomo, nel tentativo di divincolarsi dall’abbraccio, era rovinato a terra. Era stata arrestata più volte ma era sempre riuscita a evitare il carcere perché incinta. È quindi stata dichiarata in arresto e condotta all'Istituto di pena per minori di Pontremoli. Dovrà scontare 3 anni e 9 mesi di reclusione.