Ascensore si blocca in caserma e intrappola un carabiniere, i vigili del fuoco lo liberano

Intervento dei vigili del fuoco all'interno della caserma del Comando provinciale dei carabineri, in via dell'Istria. Nel pomeriggio un ascensore ha subito un guasto e si è bloccato lasciando intrappolato un carabiniere che in quel momento si trovava al suo interno. L'incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco (la ditta competente e chiamata dall'Arma non era in grado di intervenire tempestivamente) che hanno messo in sicurezza l'ascensore, liberando il militare.