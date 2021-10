Girava con un coltello in ex opp, denunciato giovane sulla trentina

I carabinieri della stazione di Guardiella hanno denunciato all'autorità giudiziaria un uomo sulla trentina che è stato trovato in possesso di un coltello. L'episodio è avvenuto nei pressi di piazzale Canestrini, all'interno del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. I carabinieri sono intervenuti con due gazzelle della locale stazione e con due macchine in borghese del Radiomobile di via Hermet. Il giovane è stato fatto salire in macchina ed accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito.