Caro carburanti: la benzina ora costa di più anche in Slovenia

Aumenta ancora in tutto il Fvg il prezzo della benzina e del gasolio, ormai ben oltre i due euro, e i primi aumenti si fanno sentire anche in Slovenia. Come riporta un servizio del Tgr Rai Fvg, nell'ultima settimana ai distributori goriziani i prezzi di benzina e gasolio sono saliti di 5 centesimi al giorno, ieri addirittura 8 per il gasolio, che raggiungeva anche 2,10 al litro, mentre la benzina anche 2,16. Minime le variazioni tra i diversi distributori. L'aumento inizia a galoppare anche in Slovenia, nonostante i prezzi siano più favorevoli. Ieri la benzina era a 1,55 e il giorno prima a 1,43. Diesel fino a 1,69, oltre venti centesimi in più rispetto all'altro ieri. Il Gpl al momento è il carburante più conveniente, mentre per il metano il prezzo è quadruplicato in cinque mesi.

Il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega) ha lanciato un appello "affinché si ascolti di più il comparto dei benzinai. In tal senso, mi rendo disponibile a favorire quanto prima un incontro fra le parti. Con l'aumento spropositato dei prezzi dei carburanti, il caro bollette che ha colpito anche questa categoria (rimasta esclusa dai ristori del Governo) e l'esodo del rifornimento oltreconfine, esiste il concreto rischio che numerose famiglie restino senza lavoro, soprattutto nelle nostre zone di confine". "Che altro deve accadere - sollecita Bernardis -, affinché a Roma prendano atto che ci sono attività che da oltre 14 anni non operano in contesto di libero mercato, né di leale concorrenza rispetto gli operatori d'oltreconfine?".