Benzina e diesel: garantito lo sconto per tutto il 2021

"Abbiamo previsto 5 milioni di euro sul capitolo 'carburanti agevolati', che arriva quindi ai 40 milioni complessivi in grado di garantire lo sconto fino al 31 dicembre di quest'anno. Inoltre un milione di euro verrà utilizzato per scorrere la graduatoria delle domande presentate dai cittadini riguardanti il contributo relativo alla rottamazione di auto impattanti e il conseguente acquisto di veicoli ecologici di ultima generazione". Così l'assessore regionale alla Difesa all'Ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, oggi a Trieste nel corso della seduta di Commissione IV dedicata all'esame preventivo dell'Assestamento di bilancio per gli anni 2021-2023.

Altri fondi per l'ambiente

Lo stesso Scoccimarro ha poi ricordato i 500mila euro all'interno della manovra destinati alla chiusura della graduatoria per l'allacciamento alla rete fognaria. Nell'ambito della manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, 400mila euro vengono indirizzati ai Comuni, mentre 150mila euro vanno ai Consorzi per le opere idrauliche di loro competenza. Relativamente alla riduzione dell'uso della plastica, oltre alla proroga dei termini, verrà innalzata a 1 milione di euro (200 più gli 800 già previsti) la posta destinata alle microimprese della ristorazione per azzerare i monouso, mentre si integrano con ulteriori 100mila euro i fondi finalizzati ai contributi alle società e alle associazioni sportive per le iniziative plastic free.

Sul fronte amianto, vengono stanziati 252mila euro per chiudere la graduatoria relativa alla rimozione e lo smaltimento dell'asbesto da parte delle imprese. Sono quindi complessivamente quasi 3 i milioni di euro totali dei fondi previsti su tutti i capitoli amianto del 2021. Infine, come ha ricordato Scoccimarro, ai Comuni soci di Isontina ambiente vengono confermati i 500mila euro per i maggiori oneri sostenuti dalla società per la gestione della discarica "Pecol dei lupi".