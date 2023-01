Carburanti: se non si usa il self service possono costare anche 10 euro in più

TRIESTE - Oltre all'aumento dei prezzi dei carbutanti dovuto alla cancellazione dello sconto sulle accise, arrivano altri costi sull'erogazione del servizio. Come riporta Udine Today, lo sconto era stato ridotto prima da 30 a 18 centesimi, ora è stato eliminato. Ora il prezzo medio del self-service è di 1,732 euro per la benzina e 1,794 euro per il diesel. Nel servito, invece, la media nazionale arriva a 1,891 euro per la benzina e 1,953 euro per il diesel, tuttavia in regione sono state segnalate diverse stazioni di servizio in Fv con prezzi oltre i due euro per entrambi i carburanti. In pratica, farsi erogare un pieno di benzina potrebbe costare anche 10 euro in più del self service. Attualmente, in Slovenia, da oggi (mercoledì 4 gennaio), la benzina è a 1,276 euro e il gasolio a 1,483 euro nonostante i rialzi.

Dove conviene

Per dare agli utenti maggiori informazioni sui prezzi dei carburanti, la Regione ha deciso di procedere alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale e di diffondere i dati anche mediante il sito Internet regionale. Qui viene pubblicato il prezzo minimo e massimo praticato giornalmente per tipologia di prodotto, con rilevazioni degli ultimi otto giorni. I prezzi della benzina e del gasolio indicati sono quelli riportati da ogni singolo gestore sui Pos (terminali collegati al Sistema Informatico regionale). Devono coincidere con quelli indicati sulle colonnine di erogazione dei carburanti e sui cartelli posti presso ogni impianto.