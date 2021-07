Delfino tursiope morto avvisato al largo di Miramare

La carcassa di un esemplare adulto di tursiope (Tursiops truncatus) in avanzato stato di decomposizione, con evidenti lacerazioni sulla pelle causate con molta probabilità dall'intrappolamento in cime o reti da pesca, è stata avvistata poco fa al largo di Miramare dai ricercatori dell'Area Marina Protetta di Miramare Marco Segarich e Saul Ciriaco, ora sul posto per i rilievi del caso. "Ricordiamo che il bycatch (o pesca accidentale) - si legge sulla pagina ufficiale della Riserva - è una delle cause principale di morte dei cetacei: alcuni studi stimano che nel mondo oltre 300mila delfini e balene rimangono impigliati in attrezzature da pesca non selettive come le reti da posta e muoiano nell’impossibilità di tornare in superficie per respirare".