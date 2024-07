Coroneo, morto un detenuto, trovato senza vita in cella

TRIESTE - Non c'è tregua per il carcere del Coroneo. Dopo la rivolta scoppiata nella tarda serata di ieri 11 luglio, oggi pomeriggio i sanitari del 118 sono stati chiamati all'interno della casa circondariale Ernesto Mari per un codice rosso. La chiamata è scattata verso le 15:30. Una volta giunti sul posto, i sanitari hanno trovato una persona detenuta priva di vita. La persona, un uomo sulla cinquantina, era all'interno della sua cella, morto da qualche ora. Ad accorgersi sono stati i compagni di cella. Ignote ancora le cause del decesso.

L'assalto all'infermeria

In occasione della rivolta esplosa ieri i detenuti erano riusciti ad assaltare l'infermeria. All'interno di questi locali vengono stoccate le medicine utilizzate nella cura dei detenuti con patologie. Oltre a ciò, vi sono anche ansiolitici, analgesici, narcotici, tranquillanti e antidolorifici. Nel pomeriggio di oggi all'interno del Coroneo è intervenuto personale di una seconda ambulanza, chiamata per dare soccorso ad un detenuto che ha accusato un malore. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara.

La notizia è in aggiornamento