Picchia il compagno di cella durante una rissa, latitante arrestato dodici anni dopo

TRIESTE - I carabinieri di Aurisina assieme a quelli di Opicina hanno arrestato un cittadino romeno ricercato per il reato di lesioni personali, cagionate ad un compagno di cella mentre era detenuto nel carcere di Messina. L’uomo, 41 anni, si trovava a bordo di un autobus di linea diretto proprio in Sicilia. I militari l’hanno rintracciato a bordo del mezzo durante un normale controllo di retrovalico, messo in atto nei pressi del confine di Fernetti.

L’aggressione ai danni del compagno di cella era avvenuta nel corso di una rissa scoppiata nel 2011. La vittima aveva quindi denunciato il quarantunenne che era stato condannato ad ulteriori sei mesi di reclusione. Nel frattempo, la Procura di Messina aveva emesso un mandato di cattura perché il cittadino romeno era diventato latitante. Una volta scoperta la condizione di ricercato, i militari dell’Arma l’hanno arrestato e, subito dopo, condotto al carcere del Coroneo a Trieste.