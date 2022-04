Malattie cardiovascolari: al via il convegno internazionale a Trieste

E' iniziato oggi al Centro Congressi del Molo IV il Simposio internazionale sul tema ”Advances in Heart Failure, Cardiomyopathies and Pericardial Diseases" organizzato dal Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina (ASUGI) e dalla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare del Dipartimento di Scienze Mediche – Università di Trieste in collaborazione con la Fondazione Internazionale Menarini. Ha portato il saluto istituzionale della Regione l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi.

Le malattie cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro paese, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi. In Italia la prevalenza di cittadini affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille (dati Istat). Il 23,5% della spesa farmaceutica italiana (pari all'1,34 del prodotto interno lordo), è destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare. Oltre 2500 ricoveri ogni anno per Scompenso Cardiaco in Area Vasta giuliano-isontina.

Il Registro Internazionale sulle Cardiomiopatie della Cardiologia di Trieste, attivo dal 1978 ha arruolato oltre 2000 pazienti, prospetticamente seguiti e sempre più accuratamente caratterizzati grazie ai progressi della diagnostica strumentale, caratterizzazione tissutale, genotipizzazione e terapia Interventistica e Cardiochirurgica. I dispositivi biomedicali impiantati per il trattamento delle aritmie (pacemaker e defibrillatori) consentono oggi di monitorare i pazienti anche da remoto. Tutti questi dati entrano in valutazione multiparametrica per la caratterizzazione dei malati e dei loro esiti. Le malattie del miocardio rappresentano una causa frequente di scompenso cardiaco con necessità crescente di un approccio personalizzato e di target therapy, oggi possibili grazie alla disponibilità di nuove tecniche come la risonanza magnetica cardiaca e le indagini genetiche.

L'evento

Questo evento offrirà uno sguardo critico e aggiornato sullo stato attuale delle conoscenze relative alle Cardiomiopatie e allo Scompenso Cardiaco con la partecipazione di un panel di opinion leaders mondiali che riconoscono nella Cardiologia di Trieste che dal 2022 è membro attivo della rete europea malattie cardiache rare ERN-GUARD Heart, un centro all’avanguardia nel confronto ed aggiornamento scientifico nazionale ed internazionale. L'iscrizione all'incontro è gratuita e sarà garantita la partecipazione sia in presenza che online.