Sanità, il nuovo report di Agenas premia Cardiologia e Cardiochirurgia di Cattinara

TRIESTE - Il Report 2023 dell'AGENAS (Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali) ha premiato Cardiologia e Cardiochirurgia di Trieste. Lo ha riportato Ansa. Con una mortalità inferiore all'1 per cento in Cardiochirurgia e coronarie ricanalizzate entro 90' in oltre il 64 per cento dei casi d'infarto trattati in Cardiologia, i risultati ottenuti sono notevoli. Il Friuli Venezia Giulia si distingue come una delle tre regioni italiane con la più bassa mortalità per Infarto Miocardico Acuto, posizionandosi dopo Umbria e Marche. Questo successo è attribuito non solo al progresso tecnologico ma anche all'efficienza organizzativa e alla qualificazione dei professionisti. A livello regionale, numerose percentuali superano le medie nazionali. Per esempio, la mortalità a 30 giorni dall'ammissione in ospedale per infarto miocardico acuto è del 4,9 per cento in Fvg, rispetto al 7,7 per cento in Italia. Inoltre, la rapidità nella ricanalizzazione coronarica efficace a 90 minuti dall'ammissione per infarto miocardico STEMI è del 64,77 per cento nell'area isontino-giuliana, contro il 57 per cento a livello nazionale.

Per quanto riguarda la mortalità nell'infarto miocardico STEMI a 30 giorni, Trieste registra un tasso del 4,1 per cento alla SC Cardiologia di Cattinara, inferiore al 9,19 per cento italiano. Con 486 ricoveri, Trieste ha anche il volume più elevato di ricoveri per NSTEMI nella regione. La mortalità a un anno per infarto miocardico acuto (STEMI e NSTEMI aggregati) è del 7,09 per cento grezzo e 6,66 per cento aggiustato a Trieste, contro il 9,14% in Italia. Anche per lo scompenso cardiaco, i dati sono favorevoli: la mortalità a 30 giorni dal ricovero è del 10,38 per cento in FVG, con Trieste che registra un tasso grezzo del 7,64 per cento e aggiustato del 6,39 per cento. La Cardiochirurgia di Trieste si distingue anche per interventi by pass aortocoronarico e valvulopatie. La mortalità a 30 giorni dopo bypass aortocoronarico, calcolata su oltre 150 casi è 0,22 per cento, significativamente inferiore alla media nazionale del 2,17 per cento. Anche per le malattie valvolari, Trieste registra una mortalità a 30 giorni dello 0,74 per cento, notevolmente più bassa rispetto al 2,42 per cento nazionale.