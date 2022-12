Carenza medici di base, raggiunto l'accordo con Asugi: arriva l'Ambulatorio sperimentale di assistenza primaria

Per superare lo “stato emergenziale” per la carenza di medici di famiglia, l’Asugi istituirà un Ambulatorio Sperimentale di Assistenza Primaria (ASAP) per i cittadini che sono rimasti senza un medico di medicina generale (per pensionamento o cessazione) e non hanno la possibilità di sceglierne uno nuovo vista la carenza attuale. Per questo ha avuto luogo ieri l’incontro tra la Direzione Strategica ASUGI, il Direttore facente funzioni del Dipartimento di Assistenza Territoriale Giacomo Benedetti, il Dirigente della Medicina Convenzionata Giovanni Maria Farina e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei Medici di Medicina Generale di SMI, SNAMI, FIMMG Trieste e FIMMG Gorizia. L'accordo, raggiunto in tarda serata, prevede i seguenti punti.

Il Servizio sarà disponibile fra le 08.00 e le 20.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8:00 alle ore 10:00 del sabato. Il parametro di attività del servizio è indicativamente equiparato a 8 ore al giorno da lunedì a venerdì per 1500/1800 pazienti, da distribuire tra attività di apertura del servizio e attività di back office. In quanto progetto sperimentale, sarà valutato trimestralmente. Dove possibile sarà organizzato presso la sede deputata ad ospitare la base operativa del Servizio di Continuità Assistenziale. Il servizio sarà disponibile nell’ambito territoriale di iscrizione del medico cessato, fino all'assegnazione di un nuovo medico di base.

Si è anche discusso della valorizzazione economica dei Medici di Medicina Generale che accettano l’aumento del massimale per il numero di pazienti assistiti. Per i professionisti che accetteranno un aumento oltre i 1500 pazienti ed entro i 1800 viene anche riconosciuta una quota incentivante annua aggiuntiva di 13,46 euro per tutte le scelte oltre ai 1500 assistiti. QUesta quota verrà riconosciuta da gennaio 2023 anche per gli aumenti di massimale effettuati nel dicembre del 2022.

Così commenta il responsabile provinciale dello Snami Matteo Picerna: "Le proposte dello Snami sono state accolte dall’azienda, proposte che ovviamente non risolvono la grave carenza di medici causata da 20 anni di definanziamento della sanità ma che come misura emergenziale vanno a dare risposta alle necessità di presa in carico della popolazione".

"E' stato istituito anche il servizio sperimentale di assistenza primaria Sisap - spiega Picerna -, dedicato a tutti i cittadini, sulla base dell’esperienza delle USCA, attivo in caso non sia immediatamente reperibile il Medico di famiglia al numero 800614302, non solo per problematiche covid relate. E' stato inoltre accettato dall'azienda un programma di formazione continua per i Medici della Continuità Assistenziale per migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni".