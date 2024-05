Carenza di personale, la protesta dei lavoratori di Hera e del Csm di via Gambini

TRIESTE - Iniziative di protesta questa mattina a Trieste hanno riguardato i lavoratori di Hera e quelli del centro di salute mentale di via Gambini. I lavoratori di Hera hanno organizzato un presidio, indetto dalle sigle sindacali, in via Marenzi, davanti alla sede di Hera, . Presente sulposto il capogruppo in consiglio comunale del Pd, Giovanni Barbo che ha ricordsto che "l'unica volta che abbiamo sentito parlare di Hera nelle scorse settimane in aula è quando Dipiazza è tornato gongolante da Padova per i dividendi appena raccolti. Nulla invece rispetto alle denunce espresse dai lavoratori e alle richieste di una migliore qualità del servizio". In stato d'agitazione anche il centro per la salute mentale di via Gambini: la situazione viene descritta come drammatica a causa di carenza di personale, dagli Oss ai neuropsichiatri infantili. Per questo non si riesce a garantire l'H24 e i pazienti presenti devono essere trasferiti nel periodo notturno in altre strutture ospedaliere. "Sul territorio ci sarebbe la necessità di venti neuropsichiatri infantili e invece ce ne sono disponibili solo cinque". Motivo per il quale è stato indetto uno sciopero per il prossimo 9 maggio, dalle 8 alle 10, con presidio presso il centro di via Gambini. I sindacati hanno evidenziato come la situazione sia grave non solo per le 800 persone prese attualmente in carico dal centro di via Gambini, a fronte di sole 16 unità di personale infermieristico, ma anche per gli altri centri che si trovano a dover colmare le mancanze.