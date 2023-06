Professore a Trieste e Sassari

Lutto nel mondo accademico, addio al geografo triestino Carlo Donato

Il professore si è spento nella mattinata di sabato 17 giugno presso la casa di cura Pineta del Carso, nel comune di Duino Aurisina. Docente all'Università degli Studi di Trieste, oltre all'ateneo di Sassari, Donato era amatissimo dai suoi studenti. L'impegno a favore della divulgazione dei temi legati all'esodo istriano, ma anche per le comunità italiane in Slovenia e Croazia. Funerali in programma giovedì 22 giugno alle 11